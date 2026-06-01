الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
معرض عمارة المسجد النبوي يروي للزوار مراحل تطوره عبر العصور
المواطن - واس

يُشكّل معرض عمارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة محطةً ثقافيةً ومعرفيةً تُعرّف الزوار بتاريخ المسجد النبوي ومراحل توسعه وعماراته المتعاقبة عبر العصور الإسلامية المختلفة، من خلال محتوى تفاعلي يُبرز الجوانب التاريخية والمعمارية لهذا الصرح الإسلامي العظيم.

ويضم المعرض عددًا من الشاشات التفاعلية التي تُمكّن الزوار من الاطلاع على المعلومات التاريخية والتفاصيل المعمارية للمسجد النبوي، إلى جانب عرض أبرز معالمه ومرافقه بأساليب حديثة تسهم في إثراء تجربة الزائر وتعزيز معرفته بتاريخ المسجد ومكانته الإسلامية.

كما يحتوي المعرض على قاعة خاصة للمقتنيات التاريخية الثمينة التي توثق مراحل مختلفة من عمارة المسجد النبوي عبر العصور، إضافة إلى مجسمات تُجسّد المراحل التاريخية والتوسعات التي شهدها المسجد النبوي منذ تأسيسه حتى الوقت الحاضر.

ويقع المعرض في ساحات المسجد النبوي عند مخرج الساحات الجنوبية بالقرب من البابين رقم (308) و(309)، ويستقبل الزوار يوميًا للاطلاع على محتوياته التي توثق جانبًا من تاريخ العمارة الإسلامية المرتبطة بالمسجد النبوي الشريف.

