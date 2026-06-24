ملكية مكة المكرمة تطلق المرحلة الجديدة من الأحياء المطورة باستثمارات 16.3 مليار ريال

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المرحلة الجديدة من برنامج الأحياء المطورة، وذلك خلال حفل توقيع اتفاقيات الترسية وإطلاق المشاريع التطويرية، في خطوة تنفيذية جديدة ضمن مسار التنمية الحضرية في مكة المكرمة، بما يعكس توجه الهيئة نحو تطوير الأحياء ذات الأولوية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز جاذبية العاصمة المقدسة للاستثمار.

وتشمل المرحلة الجديدة تطوير (7) مواقع في قلب مكة المكرمة ومحيطها، هي: جرهم الجنوبية، والهجلة، والخالدية، والهنداوية الشرقية، والهنداوية الجنوبية، والهنداوية الغربية، والزهور، وذلك على مساحات تتجاوز (4.4) ملايين متر مربع، وباستثمارات تتجاوز (16.3) مليار ريال، بما يعكس حجم الثقة في مستقبل مكة المكرمة، واستمرار مسيرة التنمية الحضرية التي تشهدها العاصمة المقدسة.

وتأتي هذه المشاريع ضمن رؤية حضرية متكاملة لتطوير الأحياء ذات الأولوية، وتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة البيئة العمرانية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستدامة، من خلال مشاريع نوعية وشراكات تطويرية تسهم في تحقيق مستهدفات البرنامج، وتعزيز التكامل بين الجهات المشاركة في تنفيذ المشاريع.

وتشارك في تنفيذ المشاريع تحالفات تطويرية تضم عددًا من الشركات الوطنية؛ إذ يشمل مشروع جرهم الجنوبية تحالف شركة معاد العالمية المحدودة وشركة اتحاد الراجحي العقارية، فيما يشمل مشروع الهجلة تحالف شركة زود الأولى العقارية وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده القابضة وشركة جدوى للاستثمار.

ويشمل مشروع الخالدية تحالف شركة لدن للاستثمار وشركة العيوني للاستثمار والمقاولات، فيما يشمل مشروع الهنداوية الشرقية تحالف شركة الجادة الأولى للتطوير العقار، وشركة دار الماجد العقارية، وشركة ركاز العقارية وشركة جدوى للاستثمار.

ويشمل مشروعا الهنداوية الجنوبية والهنداوية الغربية تحالف شركة أم القرى للتنمية والإعمار وشركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة اتحاد الراجحي العقارية، فيما يشمل مشروع الزهور شركة توافق وشركة متون.

وتؤكد الهيئة، من خلال هذه المرحلة، أهمية الشراكات التطويرية في تسريع مسار التنمية وتحقيق مستهدفاتها، عبر تطوير منظم يوازن بين التنمية والمجتمع، ويسهم في تحسين البيئة العمرانية والمشهد الحضري، ويرفع جودة الحياة في الأحياء المستهدفة.

وتعكس المرحلة الجديدة من برنامج الأحياء المطورة انتقال المشاريع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، بما يعزز حضور مكة المكرمة بوصفها وجهة تنموية واستثمارية مستدامة، ويدعم مستقبلها الحضري بما يواكب مكانتها.