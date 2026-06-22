موجة شديدة الحرارة تجتاح أوروبا

اجتاحت موجة حر شديدة معظم أنحاء ‌أوروبا اليوم، مع اقتراب درجات الحرارة من 40 ‌درجة مئوية، مما أدى إلى إصدار تحذيرات واسعة منها واضطرابات في حركة النقل.

وأثارت موجة الحر مخاوف من بدء ‌مبكر واستمرار طويل للظروف المناخية القاسية، وتزامنت مع يوم الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الشمالي والذي يمثل عادة بداية الأشهر الثلاثة الأكثر حرارة في العام.

تحذيرات عاجلة للسكان

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، تحذيرات باللونين الأحمر والبرتقالي في عدة مناطق مع تنبيه بأن درجات الحرارة ربما تتجاوز 39 و40 درجة مئوية في أنحاء شاسعة من شبه الجزيرة الأيبيرية ومايوركا، متوقعة أن تستمر موجة الحر على الأقل حتى نهاية الأسبوع وبدأت الحرارة الشديدة في التأثير على مرافق البنية التحتية.

ويقول خبراء إن هذه التطورات تعكس اتجاهًا أوسع، إذ أصبحت موجات الحر في أوروبا أكثر تكرارًا وشدة بفعل تغير المناخ.

وبعد أيام من تسجيل درجات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية، أصدرت السلطات الإيطالية اليوم، تحذيرًا من ارتفاع درجات الحرارة باللون الأحمر، في ثماني مدن منها بولونيا وفلورنسا وميلانو وتورينو.

ويعزى الارتفاع الحاد ‌في الحرارة إلى كتلة هواء ساخن اندفعت شمالًا من الصحراء الكبرى بفعل ما يعرف باسم (المرتفع الجوي الأفريقي).