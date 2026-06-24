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موسكو: أوروبا ترسل إشارات متضاربة بشأن محادثات أوكرانيا

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٥ مساءً
موسكو: أوروبا ترسل إشارات متضاربة بشأن محادثات أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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شكك الكرملين اليوم الأربعاء، في رغبة أوروبا في الانخراط في محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا واستعادة العلاقات مع روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عندما سئل عن آفاق المفاوضات المحتملة: “بادئ ذي بدء، نحتاج إلى التأكد من وجود رغبة من جانب أوروبا لإجراء حوار”.

وأضاف بيسكوف أنه على الرغم من وجود بعض المؤشرات على الاهتمام، إلا أنها كانت متناقضة، مشيرا إلى الخلاف الدائر في بروكسل بشأن الاتصالات بين رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا وموسكو.

وقد تبين في الأسبوع الماضي أن مكتب كوستا قد تواصل مع موسكو في محاولة لفتح خطوط اتصال لمفاوضات مستقبلية محتملة. وكان من بين الذين أعربوا عن انزعاجهم الحكومة الألمانية، التي قالت إن المبادرة لم يتم تنسيقها مسبقا

وقال بيسكوف إن روسيا مستعدة للانخراط في الحوار، مجددا في الوقت نفسه التأكيد على الخطوط الحمراء طويلة الأمد لموسكو. وذكر أن إنهاء الحرب يتطلب انسحاب أوكرانيا من جميع الأراضي المتبقية في منطقة دونيتسك الشرقية المتنازع عليها.

ووصف بيسكوف الحرب في أوكرانيا بأنها واحدة من صراعات إقليمية عديدة يتزايد عددها لأن الدول تجد صعوبة متزايدة في التوصل إلى اتفاقات بشأن المسائل الأمنية.

وفي هذا السياق، أكد على أهمية الردع النووي.

وقال بيسكوف: “باستثناء التوازن النووي، لم يعد لدينا أي شيء آخر في العالم. إنه الشيء الوحيد الذي لا يزال ينقذنا من حرب عالمية”.

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