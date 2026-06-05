نموذج الـ6 ساعات يوميًا هو الأنسب لسوق العمل الحالي

توقع مستشار الموارد البشرية بدر العنزي أن تشهد بيئات العمل خلال السنوات المقبلة تحولات جوهرية في مفهوم ساعات الدوام، مشيرًا إلى أن عدد الساعات المحددة في عقود العمل قد يفقد أهميته تدريجيًا لصالح التركيز على الإنجاز والإنتاجية.

وأوضح العنزي، خلال حديثه في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن نظام العمل القائم على ست ساعات يوميًا يُعد من أفضل النماذج القابلة للتطبيق في المرحلة الحالية، لما يحققه من توازن بين متطلبات العمل وجودة الحياة.

وأشاد بالمبادرة التي أطلقتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطبيق ساعات حضور مرنة، معتبرًا أنها خطوة إيجابية تسهم في تحسين بيئة العمل ورفع جودة الحياة، لا سيما في المدن والمناطق التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.

وأشار إلى أن العديد من الجهات لا تزال تتبنى أنماطًا إدارية تقليدية تركز على الحضور الجسدي وساعات التواجد في مقر العمل، وهو ما يحد من فرص التوسع في أنظمة العمل المرن والعمل عن بُعد.

وأضاف أن مفهوم تقييم الموظف بناءً على عدد ساعات جلوسه في المكتب لم يعد متوافقًا مع متطلبات المرحلة الحالية، مؤكدًا أن مواكبة التطورات الحديثة تتطلب تبني نماذج أكثر مرونة، من بينها العمل لمدة 35 ساعة أسبوعيًا مع إجازة تمتد ليومين ونصف أسبوعيًا.

وأكد العنزي أن العمل عن بُعد يمثل خيارًا فاعلًا في العديد من القطاعات والوظائف، لما يوفره من مزايا تشغيلية وتنظيمية، إلى جانب دوره في تعزيز فرص توظيف الكفاءات السعودية ورفع كفاءة سوق العمل.