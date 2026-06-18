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للعام الأكاديمي 1447هـ

نيابةً عن وزير الدفاع.. “بن عياف” يرعى حفل تخريج دارسي جامعة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٠ مساءً
نيابةً عن وزير الدفاع.. “بن عياف” يرعى حفل تخريج دارسي جامعة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع
المواطن- واس

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نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، حفل تخريج دارسي جامعة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع للعام الأكاديمي 1447هـ.

وكان في استقباله لدى وصوله لمقر الجامعة في الرياض، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس الجامعة اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.


وشاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا بعنوان “عامان من التدشين.. أنجزنا ومستمرون”، الذي استعرض برامج الجامعة وخططها الإستراتيجية، ودورها في منظومة التعليم العسكري، إلى جانب خططها في مجال الشراكات والتعاون الدولي.
تلا ذلك الإعلان عن نتائج الخريجين من برنامج ماجستير الدراسات الإستراتيجية الدفعة (17)، وبرنامج ماجستير العلوم العسكرية الدفعة (52)، ثم كرَّم سموه الخريجين المتفوقين.


حضر الحفل معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، ومعالي المستشار في وزارة الدفاع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبد العزيز الطبيّب، ومعالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، ومعالي رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، ومعالي رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني.

 

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