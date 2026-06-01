هدية الملك سلمان من المصاحف ترافق الحجاج المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من المصاحف الشريفة وتراجم معاني القرآن الكريم للحجاج المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام 1447هـ.

وتتضمن الهدية نسخًا من المصحف الشريف وتراجم لمعاني القرآن الكريم بعدة لغات عالمية، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، في إطار العناية التي توليها القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن، وحرصها على تزويدهم بكتاب الله تعالى بلغاتهم المختلفة.

وتنفذ الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة أعمال توزيع الهدية داخل صالات المغادرة بالمطار على مدى الساعة، وفق خطة تنظيمية تهدف إلى إيصالها للحجاج قبل مغادرتهم إلى بلدانهم، بما يضمن انسيابية الإجراءات وسهولة الاستفادة من الهدية.

وأعرب عدد من الحجاج المغادرين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على هذه الهدية الكريمة، مثمنين ما لمسوه من رعاية واهتمام وخدمات متكاملة منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم، مما أسهم في أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

ويأتي توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين امتدادًا للجهود التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتجسيدًا لرسالتها في نشر القرآن الكريم والعناية به، وتمكين المسلمين حول العالم من الانتفاع بكتاب الله تعالى وتدبر معانيه بلغاتهم المختلفة.