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وزارة الدفاع: ما يتداول عن تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج للاستهداف غير صحيح

الإثنين ٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥٣ مساءً
وزارة الدفاع: ما يتداول عن تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج للاستهداف غير صحيح
المواطن - فريق التحرير

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صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي بأن ما يتم تداوله عن تعرّض قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج للاستهداف غير صحيح.

وأضاف اللواء المالكي أن إطلاق صافرات الإنذار بمحافظة الخرج فجر اليوم كان إجراءً احترازياً نتيجة إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اختفى بالقرب من الحدود، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل هذا الإطلاق.

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