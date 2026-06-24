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وزارة الصحة: الإكسوزوم للاستخدام الخارجي وغير مصرح بحقنه

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٦ مساءً
وزارة الصحة: الإكسوزوم للاستخدام الخارجي وغير مصرح بحقنه
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الصحة، أن الإكسوزوم غير مصرح بحقنه من قبل هيئة الغذاء والدواء، ولكن مصرح للاستخدام الخارجي على الجلد فقط.

الإكسوزوم للاستخدام الخارجي

وأضافت الصحة، عبر حسابها “عش بصحة” بمنصة (إكس)، أن الإكسوزوم هي حويصلات (فقاعات) متناهية الصغر تفرزها الخلايا طبيعيًا، وتعمل كوسيلة تواصل بين الخلايا عبر نقل إشارات حيوية مثل البروتينات والدهون وبعض الأحماض النووية.

وتابعت وزارة الصحة، أن الإكسوزوم تُسهم في تنظيم عمليات حيوية كإصلاح الأنسجة والاستجابة للالتهابات.

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