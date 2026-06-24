زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية الصحة العالمية: 500 ألف حالة وفاة سنويا في العالم بسبب الحرارة فيصل بن فرحان يصل البحرين للمشاركة بالاجتماع الوزاري بين دول التعاون الخليجي وأمريكا “الشؤون الدينية” تعزّز شراكاتها القرآنية والمعرفية باتفاقيات نوعية بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في يونيو على الإطلاق وزارة الصحة: الإكسوزوم للاستخدام الخارجي وغير مصرح بحقنه الأخضر يغادر غدًا إلى هيوستن ويواصل تدريباته للرأس الأخضر في كأس العالم كولومبيا تحسم تأهلها للأدوار الإقصائية بفوزها على الكونغو الديمقراطية جامعة جدة تعلن بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات المفاوضات بين إيران وأمريكا مع نظيره الإيراني
أوضحت وزارة الصحة، أن الإكسوزوم غير مصرح بحقنه من قبل هيئة الغذاء والدواء، ولكن مصرح للاستخدام الخارجي على الجلد فقط.
وأضافت الصحة، عبر حسابها “عش بصحة” بمنصة (إكس)، أن الإكسوزوم هي حويصلات (فقاعات) متناهية الصغر تفرزها الخلايا طبيعيًا، وتعمل كوسيلة تواصل بين الخلايا عبر نقل إشارات حيوية مثل البروتينات والدهون وبعض الأحماض النووية.
وتابعت وزارة الصحة، أن الإكسوزوم تُسهم في تنظيم عمليات حيوية كإصلاح الأنسجة والاستجابة للالتهابات.
هل سمعت عن الإكسوزوم؟ pic.twitter.com/1UzZNLt1im
— عش بصحة (@LiveWellMOH) June 24, 2026