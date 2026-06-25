وزير الخارجية الأمريكي: فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول

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انطلق في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، اجتماع وزاري يجمع وزراء خارجية التعاون الخليجي بنظيرهم الأمريكي ماركو روبيو، الذي وصل إلى البحرين ضمن جولة في دول المنطقة.
وأكد الوزير روبيو ، في كلمته أمام نظرائه الخليجيين، أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مشيرا إلى أن “فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول وسيؤدي إلى فوضى في كل العالم”.
وأضاف أن “مضيق هرمز ممر مائي دولي… نريد اتفاقاً جيداً وحقيقياً مع إيران لكن ليس بأي ثمن”، معرباً عن أمله في التوصل لاتفاق نهائي مع إيران.
وقال روبيو: “نقدر ونثمن التعاون مع دول الخليج”، مؤكدا أن “اجتماع دول الخليج وأمريكا مهم بين دول عملت بشكل وثيق على مدى عقود.
وسلكت عدة ناقلات نفط طريقها للخروج من مضيق هرمز، اليوم الخميس، عبر مسار جديد روجت له وكالة بحرية تابعة للأمم المتحدة.
وكانت إيران قد هددت السفن التي تستخدم هذا المسار، الذي يمتد بمحاذاة الساحل العُماني، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).