Icon

فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الاتفاق الأمريكي الإيراني مع ماركو روبيو Icon التعليم تعلن نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر برنامج فرص Icon وزير الخارجية الأمريكي: فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول Icon أمانة نجران تبدأ توزيع حاويات الفرز من المصدر  Icon الأرصاد: الأحساء تتصدر المدن الأعلى حرارة في المملكة.. 49 مئوية في الظل Icon الصندوق الثقافي راعٍ لمهرجان أفلام السعودية بنسخته الـ12 Icon ضبط 1,401,925 قرصًا من الإمفيتامين في الشمالية مُخبأة داخل كسّارة Icon الصحة تطلق الدفعة الثانية من انتقال منسوبيها إلى التجمعات الصحية في 7 مناطق Icon آلية محدثة لتصنيف المقاولين لتعزيز جودة المشاريع ورفع كفاءة القطاع Icon أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
سيؤدي إلى فوضى في كل العالم

وزير الخارجية الأمريكي: فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٤ مساءً
وزير الخارجية الأمريكي: فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انطلق في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، اجتماع وزاري يجمع وزراء خارجية التعاون الخليجي بنظيرهم الأمريكي ماركو روبيو، الذي وصل إلى البحرين ضمن جولة في دول المنطقة.

وأكد الوزير روبيو ، في كلمته أمام نظرائه الخليجيين، أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مشيرا إلى أن “فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول وسيؤدي إلى فوضى في كل العالم”.

وأضاف أن “مضيق هرمز ممر مائي دولي… نريد اتفاقاً جيداً وحقيقياً مع إيران لكن ليس بأي ثمن”، معرباً عن أمله في التوصل لاتفاق نهائي مع إيران.

وقال روبيو: “نقدر ونثمن التعاون مع دول الخليج”، مؤكدا أن “اجتماع دول الخليج وأمريكا مهم بين دول عملت بشكل وثيق على مدى عقود.

وسلكت عدة ناقلات نفط طريقها للخروج من مضيق هرمز، اليوم الخميس، عبر مسار جديد روجت له وكالة بحرية تابعة للأمم المتحدة.

وكانت إيران قد هددت السفن التي تستخدم هذا المسار، الذي يمتد بمحاذاة الساحل العُماني، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا
العالم

انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا...

العالم
واشنطن تسمح ببيع النفط الإيراني وسط محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي
العالم

واشنطن تسمح ببيع النفط الإيراني وسط محادثات...

العالم
ترامب: حركة غير مسبوقة في مضيق هرمز و700 سفينة في انتظار العبور
العالم

ترامب: حركة غير مسبوقة في مضيق هرمز...

العالم
فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الاتفاق الأمريكي الإيراني مع ماركو روبيو
السعودية

فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الاتفاق الأمريكي...

السعودية
نائب الرئيس الأمريكي: أحرزنا تقدما جيدا وكبيرا مع إيران
العالم

نائب الرئيس الأمريكي: أحرزنا تقدما جيدا وكبيرا...

العالم
رئيس وزراء باكستان: أثق في التوصل لوثيقة رائعة بين أمريكا وإيران تؤسس لسلام دائم
العالم

رئيس وزراء باكستان: أثق في التوصل لوثيقة...

العالم
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية
العالم

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال ولاية...

العالم
فانس يصل إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات مع إيران
العالم

فانس يصل إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات...

العالم