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وزير الخارجية الأمريكي: نريد عودة الملاحة بمضيق هرمز بشكل كامل ومجاني

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٩ مساءً
وزير الخارجية الأمريكي: نريد عودة الملاحة بمضيق هرمز بشكل كامل ومجاني
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تريد عودة الملاحة في مضيق هرمز بشكل كامل ومن دون أي رسوم أو عوائق، مشدداً على أن واشنطن تمتلك خيارات للتعامل مع أي محاولة لإغلاق الممر البحري الاستراتيجي.

وقال روبيو، خلال تصريحات من الكويت ضمن جولته الخليجية، إن حرية الملاحة في هرمز تمثل أولوية أساسية للولايات المتحدة والمجتمع الدولي، مضيفاً أن أي إجراءات تعرقل حركة السفن في المضيق تتعارض مع القانون الدولي ومصالح الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران ستدخل مرحلة التنفيذ خلال ستين يوماً، معرباً عن أمله في أن تلتزم طهران بتعهداتها الواردة في الاتفاق، مضيفا أن الفرق التقنية من الجانبين تواصل العمل حالياً على التفاصيل التنفيذية، فيما ستعود الفرق الفنية إلى سويسرا في 29 يونيو لاستئناف المحادثات المتعلقة بالملف النووي والعقوبات.

 

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