وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة

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وصلت أمس إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها كميات كبيرة من الخيام والسلال الغذائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وتسلّم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة- إذ ستعمل الفرق الميدانية التابع له على توزيع السلال الغذائية على الأسر وفق آلية تم تصميمها لتكثيف عمليات التوزيع وتوسيع نطاقها، إلى جانب توفير الخيام للعائلات النازحة التي فقدت منازلها وتعيش في مخيمات ومراكز إيواء.
ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.