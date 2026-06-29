وظائف شاغرة بفروع كاتريون للتموين

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أعلنت شركة مجموعة كاتريون للتموين القابضة “CATRION”- المتخصصة بتموين الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض، وطريف.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير قسم الكهرباء.
– أخصائي سلامة الأغذية وضمان الجودة.
– أخصائي الجودة والصحة والسلامة والبيئة.
– مساعد مبيعات.
– أخصائي عمليات الموارد البشرية.
– مساعد مدير حوكمة البيانات.
وأوضحت شركة كاتريون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أغسطس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)