Icon

الزكاة والضريبة: تمديد إعفاء المكلفين من الغرامات والعقوبات المالية حتى ديسمبر 2026 Icon السعودية تعزي قطر في وفاة مواطن وإصابة مقيم جراء سقوط شظايا Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو Icon وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة بفروع كاتريون للتموين Icon ترامب: طهران طلبت الاجتماع.. ونسعى لاتفاق جيد مع استمرار وقف إطلاق النار Icon مسام ينزع 2.164 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٠ مساءً
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول الجودة.

– مهندس أول المخاطر.

– مدير التنسيق الهندسي.

– مدير المخاطر والتقارير.

– مدير أول مشاريع.

– مدير مشروع/ المباني الشاهقة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران
السوق

وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

السوق
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن
السوق

وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن

السوق
وظائف شاغرة بفروع كاتريون للتموين
السوق

وظائف شاغرة بفروع كاتريون للتموين

السوق
وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير
السوق

وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو

السوق
وظائف شاغرة بـ الخزف السعودي
السوق

وظائف شاغرة بـ الخزف السعودي

السوق