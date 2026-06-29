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وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من جدة، وبيشة.

تفاصيل وظائف شركة سدافكو

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير الشؤون التجارية.

– أخصائي تصدير.

– مخطط الإنتاج.

– مدير إنتاج المنتجات المجمدة.

– مشغل معدات.

– أمين مخزون.

– مشغل مستودع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سدافكو، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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