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وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور التدابير المضادة.

– مراقب المخزون.

– مدرب الإمداد.

– فني أنظمة الرموز المثبتة على الخوذة.

– رئيس فريق جودة التوريد.

– مدير برنامج تكامل الخدمات.

– مشرف إلكترونيات الطيران.

– .أخصائي أول بيانات الأعمال

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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