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والد الإعلامي وليد الفراج في ذمة الله

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
والد الإعلامي وليد الفراج في ذمة الله
المواطن - فريق التحرير

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انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد سعد الفراج، والد الزميل الإعلامي وليد الفراج، حيث يُصلى عليه بعد صلاة عصر يوم غدٍ الإثنين في جامع الفرقان بحي الفيصلية في الدمام، على أن يُوارى جثمانه الثرى عقب الصلاة في مقبرة الدمام على طريق مطار الملك فهد.

والفقيد والد كل من الإعلامي وليد، وخالد، وعبدالله.

وتتقدم صحيفة “المواطن” بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وذويه، سائلةً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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