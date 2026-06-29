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#يهمك_تعرف | طرق التعامل مع التيارات المائية وتجنب مخاطر البحر

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٥ مساءً
#يهمك_تعرف | طرق التعامل مع التيارات المائية وتجنب مخاطر البحر
المواطن - فريق التحرير

أوضح مدرب الغوص عبدالهادي بن عبيد طرق التعامل مع التيارات المائية خلال رحلات الغوص، مؤكدًا أهمية الاستعداد والتدريب قبل خوض التجربة لتجنب المخاطر التي قد تواجه الغواصين في البحر.

وقال بن عبيد، خلال مداخلة في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن الحصول على دورة متخصصة في الغوص يساعد على تعلم أساليب التعامل مع الظروف البحرية المختلفة، مشيرًا إلى أن التيارات المائية من أبرز التحديات التي قد تواجه الغواصين، وقد تتأثر بعوامل مثل الرياح وحركة المياه.

وأضاف أن من الإجراءات المهمة لتجنب المخاطر تأجيل رحلات الغوص عند عدم استقرار الأحوال الجوية أو وجود ظروف بحرية غير مناسبة، حفاظًا على سلامة الغواصين.

وبيّن أن التصرف الصحيح عند مواجهة تيار مائي يكون من خلال الانتقال إلى عمق أكثر أو أقل بحسب طبيعة الموقع، للوصول إلى منطقة يقل فيها تأثير التيار، ثم التحرك باتجاه التيار لتجاوزه بطريقة آمنة، مع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة أثناء الرحلة.

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