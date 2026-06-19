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السعودية
العديد من أمراض العيون قد تبدأ دون أعراض واضحة

65% من حالات ضعف النظر في السعودية وراثية

الجمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
65% من حالات ضعف النظر في السعودية وراثية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت استشارية العيون والشبكية الدكتورة خديجة العطاس أن نسبة كبيرة من حالات فقدان البصر كان يمكن علاجها أو الحد من تطورها في حال اكتشافها مبكراً، مشيرة إلى أن 80% من حالات العمى في السعودية كانت قابلة للعلاج.

وأوضحت العطاس خلال تصريحات لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية أن الأمراض الوراثية تمثل أحد أبرز أسباب ضعف النظر في المملكة، مبينة أن نحو 65% من حالات ضعف البصر ترتبط بعوامل وراثية.

وأشارت إلى أن العديد من أمراض العيون قد تبدأ دون ظهور أعراض واضحة، إلا أن إهمالها وعدم اكتشافها في مراحل مبكرة قد يؤديان إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى فقدان البصر.

وشددت على أهمية إجراء الفحوصات الدورية للعيون، مؤكدة أن الكشف المبكر يساعد في اكتشاف المشكلات الصحية قبل تطورها، وقالت: “كلها ربع ساعة في العيادة وتحمي نظرك سنين”.

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