أطباء السودان تكشف عن مقتل 25 كادرًا طبيًا في شمال دارفور

كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 25 كادرًا طبيًا من العاملين بالمجال الصحي في ولاية شمال دارفور منذ اندلاع الحرب وحتى “اجتياح” الدعم السريع لمدينة الفاشر.

وذكرت الشبكة في بيان صادر عنها اليوم أن 20 طبيبًا محتجزين بمدينة الفاشر ولا يزال مصيرهم مجهولًا منذ استيلاء الميليشيا على الفاشر.