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أمانة الرياض شريك إستراتيجي في مهرجان المنتجات الصيفية بمحافظة الحريق

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٦ مساءً
أمانة الرياض شريك إستراتيجي في مهرجان المنتجات الصيفية بمحافظة الحريق
المواطن - فريق التحرير

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تشارك أمانة منطقة الرياض في مهرجان المنتجات الصيفية بمحافظة الحريق، بصفتها شريكًا إستراتيجيًا للمهرجان الذي تنطلق فعالياته يوم الخميس 23 يوليو، ويستمر مدة شهر، ويجمع تحت مظلته نخبة من المنتجات الزراعية التي تتميز بها المحافظة والمراكز التابعة لها.

ويهدف المهرجان المقام في ساحة بلدية الحريق في السوق العام بالمحافظة، إلى التعريف بأبرز المنتجات الزراعية في المحافظة، ودعم صغار المزارعين والأسر المنتجة، من خلال توفير مواقع مخصصة لتسويق منتجاتهم، فضلًا عن تعزيز الحراك الاقتصادي ودعم الأنشطة السياحية في المحافظة.

ويضم المهرجان أركانًا متنوعة تشمل المنتجات الزراعية من التمور، والفواكه، والخضروات، ومنتجات العسل، إضافة إلى ركن لبيع منتجات الأسر المنتجة، ومنطقة مخصصة لعربات بيع الأطعمة.

وتأتي مشاركة أمانة منطقة الرياض امتدادًا لدورها في رعاية الفعاليات والأنشطة المتنوعة، ورسالتها الرامية إلى بناء شراكات فاعلة في نحو مجتمع نابض بالحياة، في مختلف محافظات ومدن المنطقة.

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