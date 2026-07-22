البديوي: الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وتهديد مليشيا الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب تستوجب موقفًا دوليًّا حازمًا أمانة الشرقية تطرح 459 فرصة استثمارية في مدن المنطقة ومحافظاتها هطول أمطار الخير على محافظة العقيق بالباحة الحكومة الفرنسية تفصل موظفين بعد تبين إيجابية فحوص مخدرات أمانة الرياض شريك إستراتيجي في مهرجان المنتجات الصيفية بمحافظة الحريق قطر ترحب بحظر هولندا وبلجيكا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية نزاهة: إيقاف عدد من الموظفين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ نزاهة: إيقاف رجل أعمال لعرضه رشوة 1.6 مليون ريال على مخلص جمركي نزاهة تباشر 15 قضية فساد ورشوة واستغلال نفوذ بأكثر من 17 مليون ريال مصرع 10 أشخاص بحريق مروع في عاصمة البيرو
طرحت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 459 فرصة استثمارية جديدة في مدن ومحافظات المنطقة؛ لتعزيز الاستثمار البلدي، وتمكين القطاع الخاص، ودعم التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، فيصل الزهراني، أن الفرص تشمل 162 فرصة دائمة و297 فرصة مؤقتة، وتغطي قطاعات متعددة، منها السياحة، والترفيه، والتجارة، والصناعة، والنقل، والبنية التحتية، والأنشطة الرياضية، والمهرجانات, والفعاليات الموسمية.
وأشار إلى أن الأمانة تواصل تطوير منظومة الاستثمار عبر منصة “فرص” الرقمية، مؤكدًا أن نسبة استثمار الأصول البلدية تجاوزت 95%، فيما تدير الأمانة أكثر من 7 آلاف عقد استثماري، بإيرادات تجاوزت 2.2 مليار ريال.