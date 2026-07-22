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أمانة الشرقية تطرح 459 فرصة استثمارية في مدن المنطقة ومحافظاتها

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
أمانة الشرقية تطرح 459 فرصة استثمارية في مدن المنطقة ومحافظاتها
المواطن - فريق التحرير

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طرحت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 459 فرصة استثمارية جديدة في مدن ومحافظات المنطقة؛ لتعزيز الاستثمار البلدي، وتمكين القطاع الخاص، ودعم التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، فيصل الزهراني، أن الفرص تشمل 162 فرصة دائمة و297 فرصة مؤقتة، وتغطي قطاعات متعددة، منها السياحة، والترفيه، والتجارة، والصناعة، والنقل، والبنية التحتية، والأنشطة الرياضية، والمهرجانات, والفعاليات الموسمية.

وأشار إلى أن الأمانة تواصل تطوير منظومة الاستثمار عبر منصة “فرص” الرقمية، مؤكدًا أن نسبة استثمار الأصول البلدية تجاوزت 95%، فيما تدير الأمانة أكثر من 7 آلاف عقد استثماري، بإيرادات تجاوزت 2.2 مليار ريال.

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