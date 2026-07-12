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أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لمصنع بلك وخرسانة بالبدائع

الأحد ١٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٥ مساءً
أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لمصنع بلك وخرسانة بالبدائع
المواطن - واس

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طرحت بلدية محافظة البدائع، التابعة لأمانة منطقة القصيم، فرصة استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص؛ لإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع بلك وخرسانة بمحافظة البدائع.

وتهدف الفرصة الاستثمارية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في التنمية الاقتصادية، ودعم الأنشطة الصناعية، ورفع كفاءة استغلال الأصول البلدية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت البلدية أن المشروع يقع على مساحة إجمالية تبلغ (22,974) مترًا مربعًا، بعقد استثماري يمتد (20) عامًا، مبينةً أن آخر موعد لتقديم المظاريف هو 26 يوليو 2026م، ودعت الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة، والتقديم عبر منصة وتطبيق “فرص”.

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