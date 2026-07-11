أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية في المرافق العامة والخدمات اللوجستية

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصتين استثماريتين عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، تشملان إنشاء حديقة ومستودع وتشغيلهما وصيانتهما، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الحضرية.

وتتضمن الفرصة الأولى إنشاء حديقة وتشغيلها وصيانتها على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز في حي وادي مهزور، بمساحة تتجاوز (21) ألف متر مربع، وعقد استثماري يمتد إلى (25) عامًا.

ويتميز الموقع بكثافة سكانية وتنوع الأنشطة التجارية المجاورة وسهولة الوصول إليه، فيما تتيح الفرصة استثمار (25%) من إجمالي مساحة الموقع في أنشطة تجارية وتعليمية وصحية ورياضية، بما يسهم في تنويع الخدمات وتحقيق الاستدامة التشغيلية للمشروع.

وتشمل الفرصة الثانية إنشاء مستودع وتشغيله وصيانته على طريق الحكم بن عيينة في حي أبو مرخة، بمساحة إجمالية تبلغ (12,530) مترًا مربعًا، وعقد استثماري مدته (20) عامًا، وفترة سماح تصل إلى (19) شهرًا.

ويهدف المشروع إلى دعم كفاءة الخدمات اللوجستية، وتوفير مرافق تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع اللوجستي.

وأكدت الأمانة أن طرح الفرص يأتي ضمن جهودها لتطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الاستفادة من الأصول البلدية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية المدن وتحسين جودة الحياة، داعيةً المستثمرين إلى الاطلاع على تفاصيلها والتقدم لها عبر بوابة “فرص”.