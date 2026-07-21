Icon

البيئة تمدد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمختلف الأغراض لمدة عام Icon أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى التاسعة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا Icon واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا برسوم تصل إلى 50% Icon الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية Icon رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعلن تشكيل حكومته Icon الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع Icon تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء Icon تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بعسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى التاسعة

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى التاسعة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران
السعودية

تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة...

السعودية
النباتات العطرية تضفي لمسات طبيعية وجمالية على الحدائق المنزلية بنجران
السعودية

النباتات العطرية تضفي لمسات طبيعية وجمالية على...

السعودية
أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء
السعودية

أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة...

السعودية