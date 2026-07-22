أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لتجمع مطارات الثاني المهندس علي بن محمد مسرحي، وعددًا من قيادات مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بالمنطقة.
وتسلم سمو أمير منطقة تبوك خلال اللقاء التقرير السنوي لمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي لعام 2025م، والذي تضمن إحصائيات عن الحركة الجوية والمسافرين بالمطار والخدمات المقدمة للمسافرين.
ونوه سمو أمير منطقة تبوك بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لقطاع الطيران وتوفير سبل الراحة للمسافرين والمستفيدين من مطارات المملكة، مشيدًا سموه بجهود شركة تجمع مطارات الثاني في تطوير المطارات لتشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأعرب، المهندس مسرحي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته المستمرة، مما أسهم في تطور الخدمات التي تقدم لجميع المسافرين من وإلى المطار.