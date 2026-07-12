أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

تقدم أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جموع المصلين في أداء صلاة الجنازة على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، التي أُقيمت في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بالعاصمة الدوحة، قبل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

وشهدت مراسم التشييع مشاركة عدد من كبار المسؤولين وأفراد الأسرة الحاكمة، إلى جانب حشود من المواطنين والمقيمين الذين حرصوا على وداع الفقيد والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكان الديوان الأميري القطري قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأحد، وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد مسيرة سياسية بارزة أسهم خلالها في محطات مفصلية من تاريخ دولة قطر.