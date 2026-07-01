أمير نجران يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته أميرًا للمنطقة

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته أميرًا للمنطقة لمدة أربع سنوات.

وأكد سموه أن هذه الثقة الملكية الغالية تمثل وسام فخر واعتزاز، وحافزًا لمضاعفة الجهود، ومواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والإسهام في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.

وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز، عن اعتزازه بما تحظى به منطقة نجران ومناطق المملكة من دعم واهتمام كريمين من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون امتدادًا لمسيرة العمل والبناء، وتعزيز التنمية، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في المنطقة.