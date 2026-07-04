أمير نجران يقلّد قائد السرية الأولى للحماية بالأمن الدبلوماسي رتبته الجديدة

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قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، قائد السرية الأولى للحماية من منسوبي الأمن الدبلوماسي العميد المظلي خالد شافي القرمودي البقمي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.
وهنأ سموه العميد البقمي بهذه الثقة الملكية، متمنيًا له التوفيق في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
من جانبه أعرب قائد السرية الأولى للحماية بالأمن الدبلوماسي عن سعادته بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أن ذلك دافعٌ لمواصلة العطاء بكل أمانة وصدق وإخلاص.