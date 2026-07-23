“أوبر” توظف تقنيات الذكاء الصناعي وتسرح 10% من موظفي خدمة العملاء

أعلنت شركة أوبر عن تسريح 10% من موظفي خدمة العملاء لديها، في خطوة عزتها الشركة إلى توسعها في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن خطة لإعادة هيكلة العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ووفقًا لتقرير نشرته “بلومبرغ”، أوضح متحدث باسم “أوبر” أن القرار يأتي بهدف تبسيط العمليات، وتعزيز التعاون المباشر بين الموظفين، إلى جانب تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الشركة.

أوبر تسرح 10% من موظفي خدمة العملاء

طالت عمليات التسريح قسم Community Operations، وهو شبكة الدعم الفني وخدمة العملاء العالمية في “أوبر”، والمسؤولة عن تقديم الدعم لمختلف أنشطة الشركة وبالعديد من اللغات، إضافة إلى فرق محلية تعمل بشكل مباشر مع السائقين والشركاء في مختلف الدول.

وبحسب مذكرة داخلية نقلتها الوكالة، قالت ميغا ييثادكا، نائبة رئيس العمليات المجتمعية العالمية في “أوبر”، إن هيكل القسم أصبح “معقدًا ومنعزلًا” بين الفرق المختلفة، مشيرة إلى أن الإدارة حققت تقدمًا في توظيف الذكاء الاصطناعي، لكنها تحتاج إلى هيكل تنظيمي أكثر كفاءة لتوسيع استخدامه على نطاق أوسع.

لم تكشف “أوبر” عن المهام التي ستُسند إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد تقليص عدد الموظفين، إلا أن تقنيات خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وباتت المساعدات الصوتية الذكية قادرة على إجراء محادثات طبيعية مع العملاء، وفهم استفساراتهم وشكاواهم، وتقديم ردود دقيقة، وهو ما يدفع العديد من الشركات إلى الاعتماد عليها لتقليل التكاليف وتسريع الاستجابة.

وفي الوقت نفسه، طلبت “أوبر” من الموظفين العاملين عن بُعد في القسم المتأثر الانتقال إلى المكاتب الرئيسية، تنفيذًا لسياستها الخاصة بالعودة إلى العمل من داخل المكاتب.