إحباط محاولة تهريب أكثر من 42 كيلو شبو مُخبأة في خزان وقود بمنفذ جديدة عرعر

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” في منفذ جديّدة عرعر من إحباط محاولة تهريب أكثر من 42 كيلوغرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وذلك بعد ضبطها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة، ضُبطت كمية مادة الميثامفيتامين مُخبأة في خزان الوقود الخاص بالمركبة.
وأضاف: أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للقبض على مستقبِل المضبوطات، حيث تم القبض على مستقبِلها داخل المملكة.
وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركائها وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل مع الهيئة على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.