إعلان حالة الجفاف في نصف أراضي إنجلترا عقب موجة حر

قالت وكالة البيئة في بريطانيا، اليوم الأربعاء، إن نصف أراضي إنجلترا تعاني من الجفاف، بعدما أدى تراجع هطول الأمطار على نحو استثنائي واستمرار موجات الحرارة المرتفعة إلى استنزاف الأنهار والخزانات المائية.

لم تتجاوز كمية الأمطار التي هطلت في يوليو حتى الآن سوى سبعة بالمئة من متوسطها المعتاد، في حين تراجعت هذه النسبة إلى واحد بالمئة في بعض مناطق جنوب إنجلترا. وتشهد مناطق واسعة في وسط البلاد وشرقها وجنوبها “جفافا مفاجئا”، يتفاقم بوتيرة سريعة.

أُعلنت حالة الجفاف رسميا في سبع مناطق، وهي لندن وإيست أنجليا ووادي التيمز وهامبشاير وجزيرة وايت وديفون وكورنوال وويست ميدلاندز وويسيكس.

انخفضت مستويات المياه في نحو 78 بالمئة من أنهار إنجلترا إلى ما دون المستويات الطبيعية، كما تراجعت سعة التخزين في المكامن المائية إلى 75.3 بالمئة من طاقتها الاستيعابية. وفرضت سبع شركات مياه قيودا على استخدام المياه، مما أثر على نحو 23 مليون مستخدم.

قالت وكالة البيئة إن هذه هي موجة الجفاف الثالثة التي تشهدها إنجلترا في غضون خمس سنوات، بعد موجات الجفاف التي حدثت في عامي 2022 و2025.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية اليوم تسجيل درجة حرارة قياسية جديدة في بريطانيا خلال يونيو (حزيران) بلغت 38 درجة مئوية.

وتجاوز هذا الرقم القراءة الأولية السابقة التي بلغت 37.7 درجة مئوية، لتصبح بذلك أعلى درجة حرارة تُسجل في يونيو (حزيران) في المملكة المتحدة