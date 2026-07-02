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منذ 7 أيام

إيطاليا.. بركان إتنا في صقلية ينفث رمادًا وحممًا متوهجة

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٩ مساءً
إيطاليا.. بركان إتنا في صقلية ينفث رمادًا وحممًا متوهجة
المواطن - فريق التحرير

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يواصل بركان إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية نشاطه منذ 7 أيام، وينفث رمادًا وحمماً متوهجة لاهبة من فوهة فوراجيني الواقعة قرب قمته.

وأفادت مصادر محلية الخميس، بأن النشاط البركاني مستمر منذ تشكل شق في الفوهة على ارتفاع نحو 3 آلاف متر في 26 يونيو المنصرم.

نشاط بركاني

وشهد الشق البركاني انبعاثات متفاوتة من الرماد البركاني، إلى جانب تدفقات من الحمم، أمكن رصدها أيضًا على المنحدرات الشرقية لجبل إتنا.

من جهته، أصدر فرع مدينة كاتانيا التابع للمعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين رمز التحذير البرتقالي للطيران بسبب النشاط البركاني الأخير.

وأوضح المعهد أن الملاحة الجوية في مطار كاتانيا فونتاناروسا القريب من البركان لم تتأثر حتى الآن بانبعاثات الرماد والحمم.

ويُعد بركان إتنا، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 3300 متر، أعلى بركان نشط في القارة الأوروبية.

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