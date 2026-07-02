إيطاليا: منطقة فينيتو تعلن حالة الطوارئ بسبب الجفاف فيصل بن فرحان ينقل لنظيره الفنزويلي تعازي المملكة في ضحايا الزلزالين فنزويلا: إنقاذ فرد أمن من تحت ركام متجر بعد 8 أيام من الزلزالين جامعة القصيم تعلن شروط القبول للعام الجامعي 1448-1449هـ جامعة حائل تتيح التخصيص لطلبة السنة الأولى المشتركة اللواء الركن شايع الودعاني يلتقي منسوبي قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بأحد مراكز المساج القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من القات في جازان ارتفاع حصيلة انفجار العاصمة السورية دمشق إلى 5 قتلى و16 جريحًا روسيا تعلن مقتل 5 أشخاص في هجمات أوكرانية بمسيرات وصواريخ
أعلنت منطقة فينيتو, الواقعة شمال شرق إيطاليا, اليوم, حالة الطوارئ بسبب جفاف حاد, نتيجة انخفاض كمية الأمطار بنسبة 28% في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بعام 2025.
وأشار رئيس منطقة البندقية, ألبرتو ستيفاني, إلى انخفاض تدفق الأنهار الرئيسية في فينيتو, داعيًا السلطات المحلية والسكان إلى تبني “استخدام أكثر اقتصادًا واستدامة للموارد المائية وتجنب أي هدر محتمل”.
كما دعا نقابات المزارعين إلى استخدام المياه بمسؤولية نظرًا للخطر المحتمل لتفاقم نقص المياه خلال فترات الري المكثفة في شهري يوليو وأغسطس, بسبب قلة الأمطار.