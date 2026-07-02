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إيطاليا: منطقة فينيتو تعلن حالة الطوارئ بسبب الجفاف

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٦ مساءً
إيطاليا: منطقة فينيتو تعلن حالة الطوارئ بسبب الجفاف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منطقة فينيتو, الواقعة شمال شرق إيطاليا, اليوم, حالة الطوارئ بسبب جفاف حاد, نتيجة انخفاض كمية الأمطار بنسبة 28% في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بعام 2025.

وأشار رئيس منطقة البندقية, ألبرتو ستيفاني, إلى انخفاض تدفق الأنهار الرئيسية في فينيتو, داعيًا السلطات المحلية والسكان إلى تبني “استخدام أكثر اقتصادًا واستدامة للموارد المائية وتجنب أي هدر محتمل”.

كما دعا نقابات المزارعين إلى استخدام المياه بمسؤولية نظرًا للخطر المحتمل لتفاقم نقص المياه خلال فترات الري المكثفة في شهري يوليو وأغسطس, بسبب قلة الأمطار.

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