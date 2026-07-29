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اتحاد كرة القدم يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي أندية بطولة كأس خادم الحرمين

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٧ مساءً
اتحاد كرة القدم يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي أندية بطولة كأس خادم الحرمين
المواطن - فريق التحرير

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عقدت إدارة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم -عن بعد- اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي الأندية والإدارات المعنية في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2026 – 2027، بمشاركة ممثلي إدارة التشغيل بوزارة الرياضة.

واستعرض الاجتماع اللوائح التنظيمية للبطولة، والجوانب الفنية والإدارية، إلى جانب شرح آلية تسجيل الأجهزة الإدارية عبر الأنظمة المعتمدة، ومتطلبات تشغيل المباريات، وآليات التنسيق بين الأندية واللجان العاملة، متطرقًا إلى تنظيمات المراقبين والمنسقين للمباريات، والحكام، والإجراءات الإعلامية، والالتزامات التسويقية والتجارية، إضافة إلى متطلبات التشغيل في المنشآت الرياضية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في توحيد الإجراءات ورفع مستوى الجاهزية التنظيمية.

واختُتم الاجتماع بالإجابة عن استفسارات ممثلي الأندية، والتأكيد لأهمية الالتزام باللوائح والتعليمات، بما يضمن سير المنافسات وفق أعلى المعايير التنظيمية.

يُذكر أن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2026-2027 تنطلق يوم 16 أغسطس المقبل بإقامة مباريات دور الـ32.

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