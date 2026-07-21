“شعيب أم قصر”.. مقومات طبيعية تثري تجربة الترفيه في الرياض ارتفاع أسعار النفط عالميا ولي العهد يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسًا لوزراء بريطانيا الدفاعات البحرينية تعترض وتدمر اعتداءات إيرانية غادرة الكويت تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج إثر استهداف الناقلة الكويتية “كيفان” مجلس الوزراء: الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون فهد بن سلطان يستقبل رئيس النيابة العامة بتبوك أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يونيو 2026م الكويت تُعلن تعرّض محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لاعتداءات إيرانية مجلس الوزراء يوافق على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من (2%) اليوم, بعد تجدد تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت (1.89) دولار، أو (2.12%)، إلى (91.11) دولارًا للبرميل, في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أقرب استحقاق، الذي تنتهي التداولات عليه اليوم، (2.07) دولار، أو (2.49%)، ليسجل (85.30) دولارًا للبرميل.