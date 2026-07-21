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ارتفاع أسعار النفط عالميا

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٢ مساءً
ارتفاع أسعار النفط عالميا
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت ‌أسعار النفط بأكثر من (2%) اليوم, بعد تجدد تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت (1.89) دولار، أو (2.12%)، إلى (91.11) دولارًا للبرميل, في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أقرب استحقاق، الذي تنتهي التداولات عليه اليوم، (2.07) دولار، أو (2.49%)، ليسجل (85.30) دولارًا للبرميل.

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