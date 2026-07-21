استدعاء 14,470 مركبة لاندروفر لوجود خلل في الوسادة الهوائية

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 14,470 مركبة (لاندروفر) من عدة طرازات، موديلات (2020 إلى 2026)، لوجود خلل في موصل الوسادة الهوائية للسائق، قد يؤدي إلى عدم انتفاخها حال وقوع حادث؛ مما يزيد من خطر الإصابة.

وتدعو الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي شركة محمد يوسف ناغي على الرقم المجاني (8001190190)، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

كما تدعو “التجارة” مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة http://Recalls.sa.