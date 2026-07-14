السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان 42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24” الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني ويوقّعان وثيقة التدريب الشاملة ترامب: قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل الشورى يطالب التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة المجسمات الجمالية في القصيم.. هوية بصرية تجسد التراث وتعزز المشهد الحضري سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10715.61 نقطة انطلاق موسم العُلا للفواكه الصيفية ضمن “مواسم خيرات العُلا”
افتتح معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان، بحضور أصحاب السماحة والفضيلة من كبار علماء باكستان.
وأشاد معاليه بما يتميز به الملتقى من طرح علمي رصين، وأفق واسع يجسد حرص علماء باكستان على اجتماع الكلمة، ووحدة الصف تجاه قضايا الأمة الإسلامية، ومد جسور الحوار والتعاون مع التنوع الإسلامي خاصة، والإنساني عامة، مما يعزز الأخوة الإسلامية، والوئام بين الشعوب.
ونوّه معاليه بالجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تضطلع بها جمهورية باكستان الإسلامية، بصفتها وسيط سلام عالمي يحظى بالثقة والاحترام الدولي.