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الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٨ مساءً
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان
المواطن - فريق التحرير

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افتتح معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان، بحضور أصحاب السماحة والفضيلة من كبار علماء باكستان.
وأشاد معاليه بما يتميز به الملتقى من طرح علمي رصين، وأفق واسع يجسد حرص علماء باكستان على اجتماع الكلمة، ووحدة الصف تجاه قضايا الأمة الإسلامية، ومد جسور الحوار والتعاون مع التنوع الإسلامي خاصة، والإنساني عامة، مما يعزز الأخوة الإسلامية، والوئام بين الشعوب.
ونوّه معاليه بالجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تضطلع بها جمهورية باكستان الإسلامية، بصفتها وسيط سلام عالمي يحظى بالثقة والاحترام الدولي.

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