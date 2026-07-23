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الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط يقترب من فقدان السيطرة

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط يقترب من فقدان السيطرة
المواطن - فريق التحرير

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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يخرج عن السيطرة ويقترب من مرحلة “اللاسيطرة”.

وشدد جوتيريش، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات الراهنة وأن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لإحراز تقدم ووقف الانزلاق نحو مواجهات أوسع نطاقا.

وأكد أهمية استبعاد لغة السلاح في أي انقسامات جيوسياسية، داعيا الدول الأعضاء في مجلس الأمن للاسترشاد بروح التوافق وتغليب الحوار لتسوية النزاعات سلميا.

وأوضح جوتيريش أن استهداف البنية التحتية المدنية أمر “غير مقبول”، مطالبا بوقف القتال على امتداد منطقة الشرق الأوسط.

ودعا إلى استعادة كامل الحقوق والحريات المتعلقة بالملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب، معتبرا أمن الملاحة ضرورة حيوية للاستقرار العالمي.

 

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