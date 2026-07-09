الاتحاد الأوروبي يقترح تجميد الأصول وحظر السفر لمكافحة تهريب المهاجرين

اقترح الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إطارا جديدا للعقوبات ​يستهدف مهربي المهاجرين والمتورطين في الاتجار ‌بالبشر وأشكالا أخرى من الجريمة المنظمة، ويتضمن تجميد الأصول وفرض حظر السفر على ​المخالفين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا ​فون دير لاين في بيان، في ⁠إشارة إلى الحملة ضد مهربي ​المهاجرين والمتاجرين بالبشر: “يجمعنا هدف مشترك يتمثل في ​القضاء على هذه الأنشطة وإنقاذ أرواح آلاف الأشخاص الذين يحلمون بحياة أفضل”، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضافت: “علينا في أوروبا ​أن نكون من يقرر من ​يأتي إلينا وتحت أي ظروف”.

ويتطلب الاقتراح موافقة المجلس ‌الأوروبي ⁠بالإجماع قبل دخوله حيز التنفيذ.

ويأتي هذا الإعلان في خضم نقاشات محتدمة بشأن سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وفي الشهر ​الماضي، ​أقر البرلمان ⁠الأوروبي إصلاحا شاملا لسياسة الهجرة يهدف إلى تبسيط إجراءات ​الترحيل وإتاحة إنشاء مراكز احتجاز ​خارج ⁠أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من دول مثل فرنسا وإسبانيا، ⁠إذ ​يرى معارضوها أنها صارمة ​أكثر من اللازم وتقوض حماية حق اللجوء.