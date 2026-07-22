الاتحاد الأوروبي ينصح شركات الطيران بتجنّب أجواء الأردن مؤقتًا

نصحت هيئة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، شركات النقل الجوي الأربعاء بعدم التحليق فوق الأردن مؤقتا، والذي يتعرض لهجمات من إيران في خضم حربها مع الولايات المتحدة.

وذكرت الهيئة في مذكرة وجهتها إلى شركات الطيران أن “الهجمات الصاروخية الإيرانية المتكررة، وهجمات الطائرات المسيّرة بدرجة أقل، على مواقع في الأردن، فضلا عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، تحدث مخاطر متزايدة”، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن الجيش الأردني الأربعاء التصدي لهجومين إيرانيين واعترض ستة صواريخ وأربع طائرات مسيّرة.

ووجهت طهران ضربات إلى الأردن، من بين حلفاء آخرين لواشنطن في الشرق الأوسط، ردا على عمليات القصف الأميركية على أراضيها.

وأوصى الاتحاد الأوروبي بتجنب المجال الجوي لكل من البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، وكذلك خليج عُمان. كما دعا إلى تجنب المجال الجوي لكل من إيران والعراق ولبنان.

من غير المرجح أن تؤدي هذه التوصية إلى تغيير جوهري في خطط شركات الطيران الأوروبية التي ترى عموما أن التحليق عبر مصر والسعودية أكثر أمانا للرحلات الجوية بين أوروبا وآسيا.

من جهتها، واصلت شركات الطيران من دول الشرق الأوسط التحليق فوق الأردن الأربعاء، وفق بيانات موقع “فلايت رادار 24” المتخصص في تتبع الرحلات الجوية.