الاتحاد الإنجليزي يعاقب تشيلسي بغرامة وإيقاف التعاقدات

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فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية على نادي تشيلسي بلغت (10) ملايين جنيه إسترليني، إلى جانب إيقاف التعاقدات لفترتي انتقال مع وقف التنفيذ، بعد مخالفات تتعلق بلوائح وكلاء اللاعبين.
وأقر تشيلسي بارتكاب (74) مخالفة للوائح الاتحاد الإنجليزي الخاصة بوكلاء اللاعبين، والتعامل مع الوسطاء، واستثمار أطراف ثالثة في اللاعبين، فيما جاءت العقوبات عقب قبول استئناف النادي، الذي استُبدلت بموجبه عقوبة خصم ست نقاط مع وقف التنفيذ بعقوبة إيقاف التعاقدات لفترتي انتقال مع وقف التنفيذ.