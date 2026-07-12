الاكتفاء بالمستلزمات الضرورية يسهّل أداء العمرة

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دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين إلى تجنب حمل الأمتعة الكبيرة أثناء أداء مناسك العمرة، مؤكدة أن الاكتفاء بالمستلزمات الضرورية يسهم في تسهيل الحركة داخل الحرم ويوفر أجواء أكثر راحة وطمأنينة خلال أداء النسك.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن حمل الحقائب الكبيرة قد يعرقل انسيابية حركة المعتمرين داخل الحرم، ويؤثر في سهولة التنقل بين مواقع أداء المناسك.
وحثت الوزارة ضيوف الرحمن على ترك الأمتعة الكبيرة في مقار إقامتهم، والاكتفاء بحمل الاحتياجات الأساسية، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة وتوفير تجربة أكثر راحة وسلاسة لجميع المعتمرين.