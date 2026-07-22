البرلمان العربي يرحب بقرار هولندا حظر منتجات مستعمرات كيان الاحتلال الإسرائيلي برعاية الملك سلمان.. المنتدى السعودي للإعلام يطلق نسخته السادسة بمدينة الرياض مانشستر سيتي يمدد عقد فيل فودين حتى عام 2030 الإمارات تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق “وقاء” ينفذ حملة لتحصين الحيوانات الأليفة ضد السعار في عرعر ورفحاء طيران ناس يؤكد شراء 25 طائرة جديدة من إيرباص تشمل 20 طائرة A321neo و5 طائرات A330neo عريضة البدن وقاء يطلق حملة لتحصين الحيوانات الأليفة ضد السعار بالقصيم باكستان تدين تهديد مليشيا الحوثي للسعودية نجاح أول عملية زراعة كلى بمستشفى قوى الأمن بالرياض أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
رحب البرلمان العربي بقرار الحكومة الهولندية حظر استيراد وشراء وبيع منتجات مستعمرات كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن القرار يمثل انتصارًا للقانون الدولي وخطوة متقدمة في مواجهة الاستيطان غير الشرعي.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، في بيان، أن القرار يعكس تنامي الإرادة الدولية لاتخاذ إجراءات عملية لمساءلة الاحتلال، داعيًا جميع الدول إلى حظر منتجات المستعمرات، وفرض عقوبات على المستعمرات والشركات الداعمة لها، وتعليق الامتيازات والاتفاقيات التجارية مع كيان الاحتلال حتى امتثاله للقانون الدولي.
وشدد على أن استمرار إفلات كيان الاحتلال من العقاب شجعه على مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حاسمة لمحاسبة مرتكبيها، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.