Icon

البرلمان العربي يرحب بقرار هولندا حظر منتجات مستعمرات كيان الاحتلال الإسرائيلي Icon برعاية الملك سلمان.. المنتدى السعودي للإعلام يطلق نسخته السادسة بمدينة الرياض Icon مانشستر سيتي يمدد عقد فيل فودين حتى عام 2030 Icon الإمارات تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق Icon “وقاء” ينفذ حملة لتحصين الحيوانات الأليفة ضد السعار في عرعر ورفحاء Icon طيران ناس يؤكد شراء 25 طائرة جديدة من إيرباص تشمل 20 طائرة A321neo و5 طائرات A330neo عريضة البدن Icon وقاء يطلق حملة لتحصين الحيوانات الأليفة ضد السعار بالقصيم Icon باكستان تدين تهديد مليشيا الحوثي للسعودية  Icon نجاح أول عملية زراعة كلى بمستشفى قوى الأمن بالرياض Icon أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

البرلمان العربي يرحب بقرار هولندا حظر منتجات مستعمرات كيان الاحتلال الإسرائيلي

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٨ مساءً
البرلمان العربي يرحب بقرار هولندا حظر منتجات مستعمرات كيان الاحتلال الإسرائيلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رحب البرلمان العربي بقرار الحكومة الهولندية حظر استيراد وشراء وبيع منتجات مستعمرات كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن القرار يمثل انتصارًا للقانون الدولي وخطوة متقدمة في مواجهة الاستيطان غير الشرعي.

وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، في بيان، أن القرار يعكس تنامي الإرادة الدولية لاتخاذ إجراءات عملية لمساءلة الاحتلال، داعيًا جميع الدول إلى حظر منتجات المستعمرات، وفرض عقوبات على المستعمرات والشركات الداعمة لها، وتعليق الامتيازات والاتفاقيات التجارية مع كيان الاحتلال حتى امتثاله للقانون الدولي.

وشدد على أن استمرار إفلات كيان الاحتلال من العقاب شجعه على مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حاسمة لمحاسبة مرتكبيها، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البرلمان العربي: تصريحات المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية بشأن المملكة استفزازية وغير مسؤولة
السعودية

البرلمان العربي: تصريحات المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي...

السعودية