التحنيط.. وسيلة علمية لتوثيق التنوع الأحيائي ودعم البحث والتعليم

يُعدّ التحنيط (Taxidermy) من الوسائل العلمية المتخصصة في حفظ العينات الطبيعية للكائنات الحية؛ بهدف توثيق التنوع الأحيائي، ودعم البحوث والدراسات، وإثراء المعروضات المتحفية والتعليمية.

وأوضح أحد ملاك المتاحف المرخصة من هيئة المتاحف بمحافظة رفحاء أن التحنيط يسهم في حفظ الهيئة الطبيعية للكائنات بعد نفوقها باستخدام تقنيات متخصصة، بما يتيح الاستفادة منها في الأغراض التعليمية والبحثية والثقافية.

وأكد أن التحنيط يمثل أداة علمية مهمة لتوثيق الأنواع، ودراسة خصائصها، وتعزيز الوعي البيئي، ودعم جهود المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي.