الجهنمية تزين الوجهات السياحية وترسم ملامح الجمال الطبيعي بجازان

أسهم التنوع النباتي الذي تتميز به منطقة جازان في إثراء مقومات السياحية البيئية في المنطقة، من خلال انتشار الأشجار والنباتات المزهرة في الحدائق، والواجهات البحرية، والمماشي، والميادين العامة؛ بما يعكس ما تشهده المنطقة من اهتمام بتنمية الغطاء النباتي، وتحسين المشهد العام، والارتقاء بالمرافق العامة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وإبراز المقومات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة.

وتبرز أشجار الجهنمية (Bougainvillea) بوصفها من أكثر نباتات الزينة حضورًا في المرافق العامة بالمنطقة، لما تتميز به من سرعة النمو، وتعدد ألوانها، وقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية، مما جعلها خيارًا رئيسًا في أعمال التشجير وتنسيق المواقع، وأسهم في انتشارها بالحدائق، والواجهات البحرية، والمماشي، والطرق الرئيسة؛ لتصبح إحدى السمات البصرية التي تميز العديد من المقاصد السياحية بمنطقة جازان.

وتنمو الجهنمية بوصفها نباتًا متسلقًا، إذ يتراوح ارتفاعها بين (10) و(25) مترًا، فيما يمتد نموها من (4) إلى (10) أمتار عند توفر الدعائم المناسبة كالأقواس، والأسوار، والجدران، وتمتاز بأفرعٍ تحمل أشواكًا مقوسة، وأوراقٍ صغيرة الحجم، فيما تتزين خلال موسم الربيع بقناباتٍ زهرية متعددة الألوان، تشمل الأبيض، والأحمر، والأرجواني، والزهري، وتحيط بثلاث أزهارٍ صغيرة ذات لونٍ أصفر باهت، كما تنمو بصورة أفضل في المواقع المشمسة والتربة جيدة التصريف، وهو ما أسهم في انتشارها الواسع واستخدامها في تنسيق المتنزهات، والواجهات البحرية، والمماشي، والمرافق العامة بالمنطقة.

وتعد الجهنمية من أبرز نباتات الزينة الملائمة للمناخ الدافئ، لقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، ومقاومة الجفاف، وقلة احتياجها للمياه مقارنةً بالعديد من نباتات الزينة؛ مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمشروعات التشجير المستدامة، التي تستهدف ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على الموارد الطبيعية، مع الحفاظ على الكثافة اللونية والقيمة الجمالية للمواقع العامة.

وأصبحت أشجار الجهنمية من أبرز الملامح التي تستقطب المتنزهين والزوار في العديد من الحدائق، والواجهات البحرية، والمماشي بالمنطقة، حيث يحرص كثيرٌ منهم على التقاط الصور التذكارية إلى جانبها، لما تضفيه من ألوانٍ زاهية وتكويناتٍ نباتية مميزة تعزز جاذبية المكان، وتثري التجربة السياحية، ولا سيما خلال مواسم الإجازات التي تشهد ارتفاعًا في أعداد مرتادي المرافق العامة.

وتعمل أمانة منطقة جازان، والبلديات التابعة لها، على تنفيذ برامج التشجير والتجميل، والتوسع في زراعة الأشجار والنباتات الملائمة للبيئة المحلية، ومنها الجهنمية، ضمن جهودها الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير الحدائق، والواجهات البحرية، والمماشي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الاستدامة البيئية.