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الجيش الكويتي: أضرار مادية وإصابة عامل إثر استهداف ثلاثة مراكز حدودية ومنصة بحرية

الأحد ١٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٦ مساءً
الجيش الكويتي: أضرار مادية وإصابة عامل إثر استهداف ثلاثة مراكز حدودية ومنصة بحرية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعرض ثلاثة مراكز حدودية برية شمال البلاد، اليوم الأحد، لهجوم وصفته بـ”العدواني الآثم”، أسفر عن أضرار مادية، دون وقوع أي خسائر بشرية في تلك المواقع.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن الهجوم شمل أيضًا استهداف إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت داخل المياه الإقليمية بواسطة طائرة مسيّرة معادية، ما تسبب في أضرار مادية وإصابة أحد العاملين.

وأوضح العطوان أن المصاب يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا أن الجهات المختصة باشرت فور وقوع الهجوم تنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان احتواء الموقف ومتابعة تداعياته.

وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي استمرار جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف المستجدات، مشددة على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها، ومواصلة متابعة التطورات واتخاذ ما يلزم لحماية الكويت ومقدراتها.

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