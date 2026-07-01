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منتصف الشهر الجاري

الخطوط الجوية الكويتية تحدد موعد انطلاق رحلاتها إلى دمشق

الأربعاء ١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٤ مساءً
الخطوط الجوية الكويتية تحدد موعد انطلاق رحلاتها إلى دمشق
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت شركة “الخطوط الجوية الكويتية”، اليوم الأربعاء، إطلاق رحلاتها التجارية إلى العاصمة السورية (دمشق) بواقع رحلة واحدة يوميا اعتبارا من 15 يوليو الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الكويتية بالتكليف عبدالوهاب الشطي، إن تشغيل رحلات دمشق يأتي ضمن خطة الخطوط الكويتية الرامية إلى تلبية الطلب المتنامي على السفر بين الكويت وسوريا وتعزيز خيارات السفر أمام المسافرين سواء لأغراض السياحة أو الأعمال، مبينا أن الحجز على وجهة دمشق سيبدأ اعتبارا من اليوم.

وأوضح أن وجهة دمشق تعكس حرص الناقل الوطني على تنمية شبكة وجهاتها، مؤكدا أن الشركة تواصل التوسع المدروس في عدد من الوجهات الإقليمية والعالمية بما يعزز من مكانة دولة الكويت كمركز إقليمي في المنطقة.

وأشار إلى أن إجمالي وجهات الخطوط الكويتية الحالية تصل إلى 61 وجهة حول العالم، مضيفا أن الشركة تستهدف التنوع في الوجهات وتلبية الطلب المتزايد خلال موسم الصيف وذلك بما يواكب خطة النمو والتوسع وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

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