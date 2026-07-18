الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة رحلاتها بعد تعليق حركة الطيران بمطار الكويت الدولي

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية الجيش الأردني: الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 10 صواريخ إيرانية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الإمارات بذكرى يوم عهد الاتحاد القتل تعزيرًا لأحد الجناة في تبوك لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة ضبط 15836 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية بدء مغادرة الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة الكويت: حريق في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه عقب هجوم إيراني قائد المنتخب الإسباني: ندخل نهائي كأس العالم بطموح التتويج والثقة بقدرتنا على الفوز طقس السبت.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم، إعادة جدولة أغلب الرحلات وذلك بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار الكويت الدولي مؤقتًا على خلفية الهجمات الإيرانية الآثمة.
ودعت الشركة في بيان، جميع المسافرين إلى متابعة مستجدات رحلاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال إشعارات ورسائل لإبلاغ المسافرين بالتحديثات.
وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت منذ الليلة الماضية لسلسة هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية قادمة من إيران.