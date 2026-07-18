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الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة رحلاتها بعد تعليق حركة الطيران بمطار الكويت الدولي

السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٥ مساءً
الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة رحلاتها بعد تعليق حركة الطيران بمطار الكويت الدولي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم، إعادة جدولة أغلب الرحلات وذلك بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار الكويت الدولي مؤقتًا على خلفية الهجمات الإيرانية الآثمة.

ودعت الشركة في بيان، جميع المسافرين إلى متابعة مستجدات رحلاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال إشعارات ورسائل لإبلاغ المسافرين بالتحديثات.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت منذ الليلة الماضية لسلسة هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية قادمة من إيران.

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