الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية

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تصدت الدفاعات الجوية الكويتية منذ قليل لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.
وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان أن أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية, داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.